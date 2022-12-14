В Северной Осетии появится высокотехнологичный агрокомплекс

14 дек. 16:40

Агрокомплекс с высокотехнологичным оборудованием построят в Моздокском районе Северной Осетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Уточняется, что работы по возведению комплекса начнутся в следующем году. «Компания ООО "ЭКС» планирует начать реализацию масштабного инвестпроекта по строительству агрокомплекса в Моздокском районе Северной Осетии в 2023 году», - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприятие будет состоять из четырех самостоятельных производств: маслоэкстракционного завода, мукомольного, завода по производству комбикормов и линии по производству круп.