«Серым» лесорубам пригрозили штрафами в Кабардино-Балкарии

14 дек. 16:33

В преддверии новогодних праздников в лесах Кабардино-Балкарии проведут рейды по выявлению незаконной вырубки хвойных деревьев, сообщают в пресс-службе республиканской администрации.

Уточняется, что для пресечения незаконной вырубки проводятся профилактические рейды в лесах работников министерства природных ресурсов и экологии КБР, общественных лесных инспекторов.

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности: штраф в размере от 3 до 4 тыс рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс рублей. Кроме того, в том случае, если сумма причиненного ущерба превысит 5 тыс рублей, то материалы о нарушениях будут направлены в органы внутренних дел и прокуратуры.