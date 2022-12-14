Ливни и ветер задержатся в Крыму из-за циклона

14 дек. 16:42

Балканский циклон несет в Крым ливни и сильный, штормовое предупреждение продлено в республике в третий раз за неделю, - сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона днем 15 и ночью 16 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные. Усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, ГУ МЧС по Крыму выпускало штормовые предупреждения на 10-12 декабря и 13-14 декабря.