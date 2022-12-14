Глава Роспотребнадзора рассказала, какая инфекция преобладает сейчас в России

14 дек. 16:22

В России на данный момент преобладает заболеваемость штаммом A(H1N1) 2009 или свиным гриппом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на сегодняшнем совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.



"В Российской Федерации преимущественным из гриппозных вирусов является вирус гриппа A(H1N1). <...> Это пандемический вариант гриппа 2009 года, он тогда появился первый раз, вызвал пандемию достаточно тяжелую", - цитирует ее ТАСС.

Попова также назвала напряженной текущую эпидемическую ситуацию в стране.

По ее словам, это связано с незначительным ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, респираторными инфекциями и гриппом. "Большее напряжение для системы здравоохранения сегодня вызывает ситуация с гриппом и ОРВИ", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она также обратила внимание на то, что вирус свиного гриппа так же чувствителен к лекарствам, как в 2009 году.