Российские миротворцы ведут переговоры с Баку об открытии Лачинского коридора

14 дек. 16:30

Руководство российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору, - сообщили в министерстве обороны России.

Переговоры ведутся о возобновлении движения гражданского автотранспорта по коридору Ханкенди – Шуша, связывающему Карабах с Арменией, - передает ТАСС.

Напомним, что азербайджанские экоактивисты не закрывали Лачинскую дорогу - ее заблокировали сами российские миротворцы после начала акции протеста. Протесты начались после того, как был сорван согласованный с миротворцами мониторинг азербайджанскими экологами и экспертами AzerGold месторождений Гызылбулаг и Демирли, где велась незаконная добыча полезных ископаемых.