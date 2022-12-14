"Победа" начнет летать в Дубай

14 дек. 15:54

Российская бюджетная авиакомпания "Победа" начнет в новом году выполнять рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ), - сообщили в пресс-службе компании.

"Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково в аэропорт Аль-Мактум", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

С 6 февраля следующего года частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться ежедневно – направление станет третьим зарубежным в географии полетов лоукостера.

Напомним, с весны этого года "Победа" полностью приостановила рейсы за рубеж на фоне международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации. Сейчас авиакомпания выполняет полеты только в Минск из Санкт-Петербурга и Москвы.