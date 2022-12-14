В Сирии прошла неделя точных наук СКФУ

14 дек. 15:34

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) организовал для школьников Сирии неделю точных наук, участниками которой стали 150 детей, изучающих русский язык, - сообщили в пресс-центре вуза.

"Ученые и преподаватели СКФУ проводят занятия в интерактивной и игровой форме по программам "Увлекательный мир прикладной физики", "Увлекательный мир математики", "Виртуальные миры" для 150 старшеклассников из Дамаска, Хомса и Латакии", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Задача ученых - популяризация российского образования и стимулирование интереса школьников к изучению естественно-научных дисциплин на русском языке. "В Сирии мы реализуем проекты с академическими партнерами при взаимодействии с Россотрудничеством. Сегодня стартует "Российская неделя математики, физики и компьютерных наук", эти занятия вызывают высокий интерес у школьников", - поведал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Напомним, академические партнеры СКФУ в Сирии - университеты Аль-Баас, Аль-Хаваш и Дамасский университет.