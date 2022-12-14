Саакашвили снова голодает

14 дек. 15:21

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста Грузии не предоставила ему возможности принять участие в заседании суда по видеосвязи, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве - присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке», - говорится в письме политика.

Ранее сообщалось, что сегодня прошло заседание тбилисского городского суда по вопросу возможного освобождения Саакашвили из-за проблем со здоровьем.