Российские автомобили могут свободно проезжать по Лачинской дороге (ВИДЕО)

14 дек. 15:19

Российские автомобили могут беспрепятственно проезжать по Лачинской дороге. Об этом свидетельствую видео, сделанные на месте событий.

Один из таких роликов появился в Telegram-канале Caucasian_bureau.

На нем видно, как машина миротворческого контингента без препятствий выезжает с места акции гражданских активистов.

Напомним, в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша третий день продолжается акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Они выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.