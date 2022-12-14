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Российские автомобили могут свободно проезжать по Лачинской дороге (ВИДЕО)

Российские автомобили могут свободно проезжать по Лачинской дороге (ВИДЕО)

Российские автомобили могут беспрепятственно проезжать по Лачинской дороге. Об этом свидетельствую видео, сделанные на месте событий.

Один из таких роликов появился в Telegram-канале Caucasian_bureau.

На нем видно, как машина миротворческого контингента без препятствий выезжает с места акции гражданских активистов.

Напомним, в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша третий день продолжается акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Они выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.

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