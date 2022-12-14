Ильхам Алиев: "Саммиты Азербайджан – Турция - Туркменистан будут проводиться регулярно"

Сегодня после встречи президентов Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Сердара Бердымухамедова в расширенном составе в городе Туркменбаши было принято совместное заявление первого саммита Азербайджана, Турции и Туркменистана и подписано несколько межправительственных документов: о торгово-экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере науки, образования и культуры, о таможенном сотрудничестве, о сотрудничестве в сферах энергетики и транспорта.

Выступая на саммите, президент Ильхам Алиев заметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан связаны друг с другом этническими, религиозными и культурными корнями и общими нравственными ценностями. Отношения, базирующиеся на исторических узах, создают условия для развития сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической и других областях. Так, в январе-октябре 2022 года товарооборот Азербайджана с Турцией вырос на 45 процентов и достиг 5 миллиардов долларов. Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов, в свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов. В этом году товарооборот с Туркменистаном увеличился в пять раз. Это рекордный показатель.

Что касается транспорта и логистики, то инвестиции, вложенные в эту сферу во всех трех странах, способствовали созданию современной инфраструктуры.

Азербайджан стал участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и реализовал на своей территории все крупные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, превратившись в важную транзитную страну.

За первые 10 месяцев этого года объем общего транзитного грузопотока, проходящего через Азербайджан, увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. И сейчас в Баку работают над открытием Зангезурского коридора. На участке коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор.

Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 миллионов тонн груза в год, и планируется выделить средства для увеличения этого объема до 25 млн тонн.

В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Баку приглашает компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ.

В 2017 году Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открыли железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более 100 миллионов долларов, а его пропускная способность будет увеличена с нынешнего миллиона до 5 миллионов тонн.

Как заявил Ильхам Алиев, Азербайджан обладает самым крупным торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 грузовых судов. Бакинский судостроительный завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, работает на полную мощность. Возможности этого завода позволяют производить любые типы кораблей. Азербайджан также обладает одним из крупнейших в регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов. В предстоящие десять лет планируется добавить к грузовому флоту еще девять самолетов.

Сейчас в Азербайджане функционирует восемь международных аэропортов, в том числе Физули и Зангилан, построенные на освобожденных территориях. В 2024 году предусматривается открытие девятого международного аэропорта в освобожденном от оккупации Лачине.

"В конце 2020 года, в результате победы в 44-дневной войне земли Азербайджана были освобождены от 30-летней оккупации Армении. Карабахский конфликт был разрешен, и эта победа создала в регионе благоприятные возможности для новых транспортно-коммуникационных проектов", - заявил Ильхам Алиев, подчеркнув, что встречи в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Туркменистан будут проводиться регулярно и поспособствуют развитию отношений между странами.