Главную елку России отправили в Кремль

14 дек. 14:59

На Соборную площадь Москвы везут главную елку страны. 95-летнее дерево отправили в Кремль из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде.



Высота елки составляет 27 метров, диаметр - 56 сантиметров. Ее сопровождают сотрудники ДПС, передает РИА Новости.



"Скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - рассказал Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.