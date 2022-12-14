РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главную елку России отправили в Кремль

Главную елку России отправили в Кремль

На Соборную площадь Москвы везут главную елку страны. 95-летнее дерево отправили в Кремль из подмосковного Волоколамска на специальном новогоднем автопоезде.

Высота елки составляет 27 метров, диаметр - 56 сантиметров. Ее сопровождают сотрудники ДПС, передает РИА Новости.

"Скорость там 50 километров, всё в колонне сопровождения, без нарушений. Главное - доставить вовремя в целости, сохранности", - рассказал Дед Мороз, водитель новогоднего автопоезда Сергей Кожаев.

1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version