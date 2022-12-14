В Черкесске открылась крупнейшая в КЧР мечеть

14 дек. 14:54

Сегодня в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске прошла торжественная церемония открытия соборной республиканской мечети имени имама Абу Ханифы на 7 тыс верующих.

"Мечеть станет одним из самых крупных священных мест для мусульман Северного Кавказа. Реализация данного проекта стала возможна благодаря совместным усилиям органов власти и местного сообщества", - поведал на церемонии открытия полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, передает "Интерфакс".

Глава КЧР Рашид Темрезов подчеркнул, что открытие мечети стало одним из самых праздничных дней в истории многонациональной и многоконфессиональной Карачаево-Черкесии.

"Здесь в мире и согласии проживают представители всех конфессий, более 100 национальностей... Мы на самом деле очень долго ждали этого дня", - сказал Темрезов, добавив: уже в следующем году в Черкесске начнется строительство республиканского медресе.

Напомним, фундамент будущей мечети был заложен в 2007 году, а ее активное строительство началось в апреле 2011 года. Республиканская соборная мечеть построена в стиле византийской архитектуры, ее площадь превышает 4000 кв м, а рассчитана она на 7 тыс верующих, а при проведении праздничных молитв, совершаемых также и во дворе мечети, она сможет вмещать более 10 тыс прихожан.

Мечеть украшена четырьмя минаретами высотой 52 м каждый, 33 куполами, а в центре главного зала расположен 12-метровый михраб (ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку).

В здании мечети есть отдельные залы для совершения намаза для мужчин и женщин, комнаты для омовения. Территория вокруг мечети благоустроена, здесь установлены фонтан и скамейки для прихожан, а также обустроена удобная парковочная зона.