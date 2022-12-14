Вместе с грызунами на Ставрополье потравили и животных

14 дек. 14:30

На Ставрополье зафиксирована массовая гибель диких животных и птиц, которая произошла из-за отравления химическими препаратами, использовавшимися для борьбы с грызунами, - сообщает пресс-служба краевого парламента.

"На территории 11 округов зафиксирована массовая гибель животных: серых журавлей, чаек, зайцев, куропаток. Всего выявлено более тысячи таких случаев", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Нынешним летом в Ставропольском крае было зафиксировано значительное увеличение популяции мышей, что может поставить под угрозу посевы озимых. Вместе с тем на рынке присутствует всего несколько препаратов, которые можно применять без большого ущерба природе, и цены на них выросли. Также ощущается нехватка работников, которые бы вносили отраву в норы грызунов вручную.

"Борьба с грызунами в нарушение регламента применения химикатов и привела к печальным последствиям", - отмечено в пресс-релизе.