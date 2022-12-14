Чем может кончиться кризис в Лачинском коридоре?

Уже больше двух дней продолжаются акции протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Шуша в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Азербайджанские граждане требуют открыть экологам доступ к рудникам в зоне временного размещения российских миротворцев. В чем истинные причины этих событий, могут ли он перерасти в эскалацию напряженности и как этого не допустить?

Лачинский коридор был открыт сразу после окончания Карабахской войны в соответствии с соглашением Путина, Алиева и Пашиняна. Его создали, чтобы армяне Карабаха могли ездить в Армению и обратно. Частью этого же соглашения было открытие другого коридора - Зангезурского, который соединял Нахчыван с остальной территорией Азербайджана. Безопасность и того, и другого коридоров должны гарантировать российские военные.

Прошло два года, Лачинский коридор налажен, но Зангезурского по-прежнему нету, потому что его прокладке через свою территорию мешает Армения. Кроме того, все эти два года через Лачинский коридор шел непрерывный поток оружия и военной силы в Карабах, а это нарушало соглашение, а именно 4-ый пункт о выводе всех армянских военных с этой территории. Кроме того, прибывший в Карабах бизнесмен Рубен Варданян возобновил незаконную добычу золотоносной и медно-молибденовой руды на карабахских месторождениях, причем без всякого учета экологических последствий.

Зафиксировав незаконную добычу, в Карабах направились азербайджанские специалисты из Минэкологии, Минэкономики и AzerGold. Однако согласованный мониторинг месторождений был сорван, когда дорогу специалистам преградили Рубен Варданян и его люди, а российские миротворцы не обеспечили доступ к рудникам. Отказ пропускать их вызвал стихийные протесты. По итогам двух дней в этой точке скопилось свыше тысячи экоактивистов. Они устроили палаточные дома, привезли с собой флаги и скандируют лозунги в требованием, чтобы с ними поговорил командующий миротворцами Андрей Волков. Силу они не применяют, поэтому пока говорить об эскалации напряженности не приходится.

Если смотреть вглубь, то причина этого инцидента кроется в невыполнении трехстороннего Заявления. Армения отказывается выводить своих военных из Карабаха и открывать Зангезуский коридор, а вместо этого минирует территорию Карабаха, провозит туда оружие и занимается незаконным освоением азербайджанских ресурсов. И все это она делает за спинами российских миротворцев.

Учитывая что Россия и Азербайджан заинтересованы в сохранении добрососедских и союзнических отношений и официально Россия признает Карабах частью Азербайджана, проблему решать как-то нужно. Как это можно сделать? Во-первых, прекратить незаконную добычу на месторождениях, которые принадлежит Азербайджану, как и весь Карабах. Во-вторых, установить совместный российско-азербайджанский контроль в Лачинском коридоре, чтобы препятствовать завозу туда боеприпасов, мин и военных. В-третьих, нужно продолжать выполнять и реализовывать Трехстороннее заявление 2020 года, включая открытие всех транспортных коммуникаций в регионе.

Если же смотреть глобально, то пока Карабах не перейдет под 100%-й контроль Азербайджана, возникающие из-за него инциденты будут оставаться источником угроз как для стран региона, так и для России.