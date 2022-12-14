Кремль назвал возможное время встречи президентов России, Азербайджана и Армении

14 дек. 14:09

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что встреча глав Азербайджана, России и Армении еще не согласована. В то же время представитель официальной Москвы не исключил, что встреча может произойти в рамках неформального предновогоднего саммита СНГ.

«Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Вместе с тем, как вы знаете, запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ, где, как минимум, трое будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях саммита», - сказал он.