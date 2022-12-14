Ильхам Алиев: работы по открытию Зангезурского коридора завершатся в 2024 году

14 дек. 14:05

Азербайджан активно занимается открытием Зангезурского коридора: на его участке, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40% работ по укладке железнодорожных путей и 70% по строительству автомобильной дороги, все работы по созданию нового транспортного коридора будут завершены в 2024 году, - заявил, выступая на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 млн т груза в год, и мы планируем выделить средства для увеличения этого объема до 25 млн т. В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Мы приглашаем компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ", - отметил азербайджанский лидер, сообщает "Вестник Кавказа".

"В 2017 году совместно с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В этот проект будет дополнительно инвестировано более $100 млн, и его пропускная способность будет увеличена с нынешних 1 до 5 млн т, - отметил Ильхам Алиев, напомнив: Азербайджан обладает самым крупным торговым флотом на Каспийском море, насчитывающим более 50 грузовых судов, а возможности Бакинского судостроительного завода, введенного в эксплуатацию в 2013 году, позволяют производить любые типы кораблей.

Также Азербайджан обладает одним из крупнейших в регионе флотом гражданской авиации, насчитывающим 18 грузовых самолетов, в предстоящие 10 лет к нему добавится еще 9 самолетов.

"Сейчас в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов, в том числе - Физули и Зангилан, построенные на освобожденных территориях. В 2024 году в нашей стране предусматривается открытие девятого по счету международного аэропорта в освобожденном от оккупации Лачине", - добавил глава государства.