В Ереване проходит экстренное заседание парламента Армении

14 дек. 13:38

Национальное Собрание Армении проводит экстренное внеочередное заседание, тема которого – проект заявления о якобы «перекрытии Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией». Участие во внеочередном заседании проходит при участии 76 депутатов.

Отметим, что заявления о «перекрытии» Азербайджаном Лачинского коридора – фейк. Действительно, в настоящее время Лачинский коридор закрыт, причем сразу с двух сторон, но не азербайджанскими силами: въезд в Ханкенди закрыли российские миротворцы. А въезд в Азербайджан на границе закрыли власти Армении.