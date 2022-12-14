Иран и Китай будут совместно разрабатывать углеводородные месторождения

14 дек. 13:35

Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений, - заявил сегодня министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"В ходе этого визита с Китаем были заключены хорошие соглашения и меморандумы о совместной разработке нефтяных и газовых и месторождений", – цитирует Оуджи иранское информационное агентство IRNA.

Напомним, накануне Ху Чуньхуа провел встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили процесс реализации соглашения о стратегическом партнерстве на 25 лет и вопросы сотрудничества в нефтегазовой и инвестиционной сферах.