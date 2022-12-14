Россияне перешли на отечественные грибы

14 дек. 14:00

В период с 2011 по 2021 годы Россия увеличила объем промышленного производства грибов в 26 раз, до 111 тыс т, информирует пресс-служба Россельхозбанка.

Уточняется, что в связи с ростом объемов потребность в импорте этой продукции практически исчезла. «Объем потребления грибов за указанные 10 лет взлетел вдвое — до 100 тыс. т. Основой продуктовой линейки крупных производств являются шампиньоны. Их доля превышает 90% от всех грибов на рынке. Небольшие же хозяйства выращивают шиитаке и вешенки», - приводит сообщение РИА Новости.