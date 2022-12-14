Рубль может стать главной валютой в торговых отношениях России и Ирана

14 дек. 13:07

Более 40% товарооборота России и Ирана осуществляется в рублях, констатировал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, российская валюта может стать основной в двусторонних торговых отношениях. "Мы считаем, что рубль может стать главной валютой для использования в наших торгово-экономических отношениях. Сейчас более 40% объема товарооборота между нашими странами осуществляется с помощью рубля", - сказал он на пресс-конференции в резиденции диппредставительства.

Далее дипломат отметил, что Тегеран поддерживал и идею использования рубля в качестве главной валюты в региональных интеграционных союзах, таких как ЕАЭС.