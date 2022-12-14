Лавины перекрыли дороги Восточного Казахстана

14 дек. 13:03

На трассе Усть-Каменогорск - Алтай - Катон-Карагай - Рахмановские ключи закрыто движение для всех видов транспорта, информирует пресс-служба КазАвтоЖоле.

Уточняется, что на участке от села Ушановское до города Серебрянска с 6-го по 66-й километры проводят профилактические работы по спуску лавин.

В компании уточнили, что работы начались сегодня утром, после того, как в 04.00 часов на трассе сошли лавины. Это произошло на 62-м и 63-м километрах дороги Работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме, отмечает Sputnik Казахстан.