Новостройки в России не находят покупателя

14 дек. 12:57

На конец 2022 года доля нераспроданных квартир в новостройках в России достигла рекордных 66%, пишет РБК со ссылкой на данные компании «INFOLine-Аналитика».

Нераспроданными в новостройках и строящихся домах остаются квартиры общей площадью в 66 млн кв м. По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, этом самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

В январе 2020 года площадь нераспроданного жилья составляла почти 62 млн кв м, в 2021 году на фоне действия программы льготной ипотеки опускалась до 51 млн кв м. При подсчете учитывались квартиры, доступные к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок.

При этом ситуация с финансированием в сегменте жилищного строительства выглядит благоприятной и сохранится на таком уровне до конца первого полугодия 2023 года, отметил Бурмистров. В будущем году прекратит действие программа льготной ипотеки, отчего спрос на новостройки может упасть еще сильнее.