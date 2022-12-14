В "Азеригазе" разоблачили очередной фейк армянских СМИ

14 дек. 12:53

Армянские СМИ усердно тиражируют новый фейк: якобы на этот раз азербайджанская сторона якобы приостановила подачу голубого топлива на территорию, где временного размещены российские миротворцы.

Несомненно, это служит для того, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и направить международное общественное мнение в неправильное русло, - говорится в опубликованном азербайджанскими СМИ сообщении.

"ПО "Азеригаз" заявляет, что Азербайджан не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Так, подача газа на территорию, где временно размещены российские миротворцы, осуществляется Арменией, и указанные территории не интегрированы в систему газоснабжения нашей страны", - говорится в заявлении.

В ближайшие дни на участке газопровода, проходящем по территориям, контролируемым Азербайджаном, будет проведена соответствующая техническая диагностика: "В целом ее проведение рассматривается как один из шагов, рассчитанных для обеспечения устойчивой и безопасной подачи газа", - подчеркнули в "Азеригаз".