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"Вкусно - и точка" может открыться в Узбекистане и других странах СНГ

&quot;Вкусно - и точка&quot; может открыться в Узбекистане и других странах СНГ

Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" может выйти на рынки стран СНГ, рассказал генеральный директор сети Олег Пароев, пишет ТАСС

"Если говорить о странах, где McDonald's не присутствует, то мы с удовольствием готовы их рассмотреть. Если говорить про страны СНГ - то это Армения, Узбекистан, Киргизия", - сообщил бизнесмен.

Не исключено, что "Вкусно - и точка" также начнет работать в странах дальнего зарубежья, там, где не присутствует McDonald's, например в Иране.

Выход на новые рынки бренд будет осуществляться через продажу франшизы.

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