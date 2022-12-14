"Вкусно - и точка" может открыться в Узбекистане и других странах СНГ

14 дек. 12:40

Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" может выйти на рынки стран СНГ, рассказал генеральный директор сети Олег Пароев, пишет ТАСС

"Если говорить о странах, где McDonald's не присутствует, то мы с удовольствием готовы их рассмотреть. Если говорить про страны СНГ - то это Армения, Узбекистан, Киргизия", - сообщил бизнесмен.

Не исключено, что "Вкусно - и точка" также начнет работать в странах дальнего зарубежья, там, где не присутствует McDonald's, например в Иране.

Выход на новые рынки бренд будет осуществляться через продажу франшизы.