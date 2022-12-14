В Туркменбаши стартовал саммит президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

В Конгресс-центре туркменской Национальной туристической зоны "Аваза" в Туркменбаши стартовал первый трехсторонний саммит с участием президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Утром президенты Азербайджана и Турции прибыли в Конгресс-центр "Аваза", где до начала саммита с главами двух дружественных государств встретился председатель Халк маслахаты (Народного совета) Милли Генгеша (парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Предваряя форум, двусторонние встречи со своими азербайджанским и турецким коллегами провел и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

После церемонии совместного фотографирования начались трехсторонние переговоры в узком формате.

Среди обсуждаемых тем – расширение трехстороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в топливном, электроэнергетическом и транспортно-коммуникационном секторах.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, интересы Азербайджана, Туркменистана и Турции сегодня объединены по множеству направлений. В основе сегодняшнего саммита лежит прежде всего экономическая повестка дня в сфере энергетики.

"У трех стран есть общие вопросы и в энергетике, и в грузоперевозках, и в региональном политическом взаимодействии. Все три страны имеют общие тюркские корни, общее историческое и лингвистическое прошлое. Напомню, что именно анатолийские турки, азербайджанцы и туркмены относятся к огузской группе языков", - указал Фарид Шафиев.

"Повестка дня в отношениях Азербайджана, Турции и Туркменистана достаточно широкая. Что касается сегодняшнего дня, то в последнее время появилась новая динамика с точки зрения вопросов торговли и особенно энергетики. В целом повестка дня и наших контактов, и саммита в Туркменбаши очень солидная", - подчеркнул председатель правления Центра анализа международных отношений.

Азербайджан в особенности заинтересован в развитии энергетических проектов с Туркменистаном. "Мы сейчас осуществляем своповые поставки газа из Туркменистана через Иран, и сотрудничество в газовой сфере между нами может быть расширено другими проектами. Есть еще вопросы транспорта, а именно использования паромных переправ и иных видов сотрудничества в рамках Каспийского бассейна", - сообщил Фарид Шафиев.