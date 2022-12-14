Швейцарский производитель стройматериалов продает бизнес в России

14 дек. 12:00

Швейцарская компания Holcim приступила к продаже бизнеса в России. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном 14 декабря на сайте производителя строительных материалов.

"Holcim подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ местным предпринимателям", - сказано в сообщении.

В документе подчеркивается, что после смены владельца компания будет работать самостоятельно под новым брендом, передает ТАСС.

При этом в заявлении обращается внимание на то, что данный шаг практически не скажется на бизнесе Holcim. В 2021 году на Россию приходился всего 1% чистого объема продаж и операционной прибыли компании, говорится в заявлении.

Напомним, компания Holcim приняла решение уйти с российского рынка в марте 2022 года. В РФ швейцарцам принадлежат 4 цементных завода и 3 карьера по добыче нерудных материалов. Штат сотрудников компании насчитывает 1,5 тыс человек.