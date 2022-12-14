Число новых инфицированных коронавирусом за сутки поставило новый рекорд

14 дек. 12:00

В России за минувшие сутки выявили 7 532 новых случая заражения коронавирусом - это максимум с 28 октября.

В Москве новых случаев 1 847, в Санкт-Петербурге - 973, в Подмосковье - 163. В Краснодарском крае - 74, в Ставропольском крае - 119, в Крыму - 37, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 13, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 685 037 человек. Госпитализированы за сутки 1640 человек. Выздоровели 7 675 против 6 838 днем ранее, за все время - 21 081 129 человек.

Умерло за сутки 55 человек, с начала пандемии - 392 775.