В Ставрополе от гриппа умер 17-летний курсант Университета МВД

В Ставрополе от осложнений гриппа умер 17-летний юноша, первокурсник филиала Краснодарского университета МВД России.
Курсант был госпитализирован в краевую инфекционную больницу 10 декабря с диагнозом ОРВИ средней тяжести. Через пару дней пациенту стало хуже. Затем у юноши остановилось сердце, медики не смогли его реанимировать.
Курсант умер от осложнений, вызванных гриппом, подтвердил источник издания «Лайф».
Точная причина смерти пациента будет установлена экспертизой.
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