В Ставрополе от гриппа умер 17-летний курсант Университета МВД

14 дек. 11:57

В Ставрополе от осложнений гриппа умер 17-летний юноша, первокурсник филиала Краснодарского университета МВД России.

Курсант был госпитализирован в краевую инфекционную больницу 10 декабря с диагнозом ОРВИ средней тяжести. Через пару дней пациенту стало хуже. Затем у юноши остановилось сердце, медики не смогли его реанимировать.

Курсант умер от осложнений, вызванных гриппом, подтвердил источник издания «Лайф».

Точная причина смерти пациента будет установлена экспертизой.

В России сейчас идет волна свиного гриппа, россиян призывают носить маски и воздержаться от посещения новогодних корпоративов.