Совет Федерации ратифицировал соглашение о сотрудничестве с ОАЭ в космической сфере

14 дек. 11:49

Совет Федерации на состоявшемся 14 декабря пленарном заседании одобрил закон о ратификации соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Подписание документа состоялось в Дубае в конце октября 2021 года. Он предусматривает реализацию совместных проектов, в том числе установку в ОАЭ станции ГЛОНАСС в рамках подпрограммы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы "Космическая деятельность России".

В сопроводительных документах сказано, что после вступления соглашения в силу стороны также смогут приступить к реализации совместного с Казахстаном трехстороннего проекта по модернизации стартового комплекса площадки космодрома Байконур, а также ряда других объектов наземной космической инфраструктуры космодрома для осуществления пусков ракет-носителей семейства "Союз-2".