В Казахстане стипендия студентов вырастет в два раза

14 дек. 11:44

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек анонсировал повышение стипендий студентов в два раза.

"Поэтапное повышение стипендии до 2025 года будет реализовываться в рамках действующей дорожной карты. С 2026 по 2030 год работа будет продолжена в рамках данного поручения", - рассказал министр на заседании правительства.

Кроме того, как рассказал Нурбек, при ведущих вузах и крупных предприятиях республики появятся специализированные инжиниринговые центры и научно-технологические парки, также будут созданы центры академического превосходства, научно-исследовательский хаб, Национальный совет по науке и технологиям.