Москвичей ждут снежные и морозные выходные

14 дек. 11:38

Снежные и морозные выходные до минус 9 градусов ожидают москвичей на этой неделе, поделилась прогнозом главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные без существенных осадков будет только воскресенье. В субботу ожидается временами снег от небольшого до умеренного, но будет довольно морозно. Дневная составит минус 3 - минус 5 градусов. В воскресенье мороз усилится и преобладающие температуры в Москве будут уже порядка минус 7 - минус 9 градусов", - сказала она в беседе с РИА Новости.

Далее синоптик уточнила, что ветер сменит направление на северное, а температура воздуха будет ниже климатической нормы.