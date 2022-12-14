Президент Азербайджана встретился с председателем верхней палаты парламента Туркменистана

14 дек. 11:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня в столице Туркменистана встретился с председателем Народного совета Национального собрания страны Гурбангулы Бердымухамедовым, - сообщает сайт азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев прибыл сегодня с рабочим визитом в Туркменбаши для участия в трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Темой переговоров, как ожидается, станет газовый хаб, который создается в Турции. Эрдоган планирует поставлять туркменский газ в Европу через Азербайджан.