В Сочи продолжают искать пропавшего в горах Сочи туриста

14 дек. 11:32

Третьи сутки в горах Сочи ищут местного жителя, который не вернулся из похода в воскресенье.

Накануне вечером «Лиза Алерт» привлек к поиску мужчины частный вертолет. Во время облета пилот заметил в лесу на северном склоне хребта Алек чуть ниже слияния рек Ац и Сочи какие-то огни, туда был направлена одна из поисковых групп. Пока следов туриста не обнаружено, поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Днем во вторник мужчина вышел на связь, он рассказал, что не пострадал, но заблудился, а телефон разряжается.