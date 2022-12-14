Факты и фейки об экологических протестах в Карабахе 

Сегодня утром исполнились вторые сутки бесперебойной акции протеста азербайджанских экоактивистов в Карабахе. За это время вполне ясная по своим целям акция успела обрасти целой системой фейков стараниями настроенных против Азербайджана участниками информационного поля, поэтому сейчас настала пора разобрать, что же на самом деле происходит на дороге Шуша-Ханкенди, а что является не более чем вредоносной выдумкой.



1. Первопричиной протестов является возобновление незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Прежде всего речь идет о разграблении золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли. На Лачинской дороге были зафиксированы грузовики, бесконтрольно вывозящие в Армению добытую на этих месторождениях руду.



В годы Карабахской войны эти месторождения, как и все остальные на оккупированных тогда ВС Армении территориях Азербайджана (горы Карабаха и Восточного Зангезура богаты полезными ископаемыми), нелегально и очень активно разрабатывались захватчиками и иностранными компаниями. После разгрома армянской армии в Карабахской войне и капитуляции Армении незаконное использование природных ресурсов Азербайджана было прекращено, в том числе в зоне временного размещения российских миротворцев.



Ситуация изменилась только этой осенью, когда в Карабахе объявился миллиардер Рубен Варданян. Чтобы избежать западных санкций, Рубен Варданян отказался от российского гражданства и сбежал из России в Армению, однако не остановился на этом, а переехал в Ханкенди, пообещав армянским националистам помочь с реанимацией умирающего сепаратистского проекта в Карабахе. Вскоре выяснилось, что Варданян нелегально пересек азербайджанскую границу по Лачинской дороге из корыстных побуждений – именно он возобновил добычу золотоносной и медно-молибденовой руды в зоне временного размещения российских миротворцев и ее бесконтрольную перевозку на промышленные предприятия Армении.



То есть к прежним проблемам карабахской тематики добавилась нелегальная экономическая деятельность Рубена Варданяна.



2. Таким образом, ясна проблематика протестов. В первом приближении это причинение вреда экологии и экономике Азербайджана. Факты разграбления месторождений зафиксированы, необходимо установить точный урон, который уже нанесен, и призвать к ответственности виновных. Согласованный командованием миротворцев и представителями Минэкологии АР, Минэкономики АР и AzerGold мониторинг рудников был сорван в субботу, поскольку путь к ним преградил лично Рубен Варданян вместе с толпой его наемников. Поэтому экоактивисты в понедельник вышли из Шуши на дорогу до Ханкенди, чтобы потребовать обеспечения доступа азербайджанских специалистов к Гызылбулагу и Демирли.



Во втором приближении это недопустимый режим работы Лачинского коридора. Дорога от армяно-азербайджанской границы до Ханкенди по Трехстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении получила статус гуманитарного коридора ради возвращения в Карабах бежавшего оттуда в последний месяц войны населения. Азербайджан гарантировал безопасность движения по Лачинскому коридору граждан и транспорта – но не каких угодно, а только карабахских армян, то есть людей, имеющих право проживать на территории Азербайджана.



Однако за два года после победы Азербайджана в Карабахской войне по Лачинской дороге кто только не ездил. Население Армении, включая армянское руководство и армянских военнослужащих, пересекает в этой точке границу с Азербайджаном без ограничений. Граждане других стран, включая даже французских политиков, посещают Ханкенди, когда хотят. Этой осенью стало известно о прибытии в Карабах военных из Ирана почти одновременно с Рубеном Варданяном, у которого тоже права въезжать в Азербайджан по Лачинской дороге нет – он ведь не карабахский армянин.



Еще хуже обстоят дела с грузоперевозками, поскольку по Лачинской дороге в Карабах все два года завозилось оружие. Если поначалу речь шла только о стрелковом оружии, то потом к нему добавились мины, которые армянские НВФ активно закладывают на территории, прилегающей к зоне временно размещения российских миротворцев. А в последние месяцы стало известно о провозе в Ханкенди даже тяжелых вооружений. Хотя Армения обязалась вывести все свои войска из Азербайджана, вместо этого она усиливает военную группировку в Карабахе, пользуясь Лачинским коридором. А в обратную сторону между тем, как было сказано выше, вывозятся азербайджанские природные ресурсы.



Поэтому активисты также требуют переговоров с руководством российских миротворцев, а именно с генерал-майором Андреем Волковым о необходимости установления более тщательного контроля за передвижением людей и грузов по Лачинской дороге. Волков не так давно говорил об организации "мини-таможни" на въезде в Азербайджан, однако на данный момент неясно, в каком состоянии этот процесс и будут ли участвовать в проверке граждан и транспорта азербайджанские таможенники. Важно, что Трехстороннее заявление от 9-10 ноября не запрещает установку азербайджанского КПП на Лачинской дороге, поскольку он никак не помешает доступу карабахских армян как к Ханкенди, так и к Армении. Напротив, такой КПП позволит сполна обеспечить безопасность в Лачинском коридоре, которую гарантирует Азербайджан, ведь по нему перестанут возить оружие и посторонних граждан.



На стыке этих двух проблем находится третье требование – о депортации из Азербайджана Рубена Варданяна, нелегально въехавшего в Карабах по Лачинской дороге, разграбляющего азербайджанское имущество и наносящего вред экологии Азербайджана бесконтрольной разработкой рудников в зоне временного размещения российских миротворцев.



3. Акция протеста проходит мирно. В ней участвуют только гражданские лица. Они не пытаются применить силу к российским миротворцам и только озвучивают свои требования о переговорах с Андреем Волковым и доступе экологов и экспертов AzerGold к Гызылбулагу и Демирли. Участники акции никак не препятствуют проезду в Ханкенди или в Армению гражданского транспорта. Лачинская дорога в данный момент заблокирована российскими миротворцами. Спустя двое суток командование РМК так и не вышло на контакт с экоактивистами.



4. Данные факты антиазербайджанские агенты в Армении и других странах пытаются перебить фейками. Центральный фейк – что Азербайджан якобы перекрыл Лачинский коридор. Лачинский коридор на самом деле закрыт, причем сразу с двух сторон, но не азербайджанскими силами. Как было только что сказано, въезд в Ханкенди закрыли российские миротворцы. А въезд в Азербайджан на границе закрыли власти Армении.



Следующий фейк следует из центрального – что в блокаде якобы оказалось 120 тыс карабахских армян. В действительности в Карабахе и во время войны не было такого большого населения, а после капитуляции Армении и вывода оккупационных войск их осталось совсем мало. На данный момент в зоне временного размещения российских миротворцев находится порядка 30-35 тыс человек, причем до половины из них – члены незаконных вооруженных формирований. О безлюдности зоны временного размещения РМК говорит уже тот факт, что за два дня там не было никаких масштабных акций протеста. Для недавнего митинга в Ханкенди тому же Рубену Варданяну пришлось завозить подставных лиц из Армении, чтобы изобразить население Карабаха.



Первый и второй фейк вместе опровергаются тем, что за двое суток никто из карабахских армян не обращался к азербайджанским активистам с просьбой о проезде по Лачинской дороге. Накануне был запущен еще один фейк – о том, что Азербайджан отключил газоснабжение зоны временного размещения российских миротворцев. В акции протеста участвуют только гражданские активисты, у которых нет ни потребности создавать проблемы карабахским армянам, ни возможности это сделать. Акция направлена не против населения Карабаха, а против нанесения вреда экологии и имуществу Азербайджана и бесконтрольного движения по Лачинскому коридору.



5. Как можно видеть по сегодняшним заявлениям властей США, Евросоюза и Франции, Запад включился в фабрику антиазербайджанских фейков. Официальные представители западных государств и структур синхронно требуют от Азербайджана восстановить движение по Лачинской дороге. Эти заявления говорят либо о том, что на Западе не стали разбираться в ситуации, либо о том, что внешние игроки поддерживают неприемлемое положение дел в Карабахе. Кроме того, неясно, чего конкретно хотят Вашингтон, Париж и Брюссель от Баку – применить силу к российским миротворцам, закрывшим Лачинскую дорогу у Ханкенди, или взять под свой контроль въезд в Лачинский коридор на границе с Арменией?



Таковы все факты и фейки об экологических протестах в Карабахе. Экоактивисты намерены стоять до того, как их законные требования о переговорах с командованием РМК и доступе экспертов на рудники будут удовлетворены. Карабахские армяне, если хотят, могут продолжать ездить по Лачинской дороге (разумеется, без оружия и азербайджанского имущества, и если их пропустят миротворцы). Рубен Варданян должен быть депортирован из Азербайджана.