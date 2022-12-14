Власти Казахстана расследуют ценообразование "Яндекс.Такси"

14 дек. 10:53

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана ведет расследование в отношении компании "Яндекс.Такси" в связи с условиями ее ценообразования, - заявил сегодня первый заместитель председателя ведомства Рустам Ахметов.

Причиной проведения расследования стало то, что 45 партнеров "Яндекс.Такси" в столице Казахстана, Алма-Ате и Шымкенте установили одинаковые тарифы, что не соответствует условиям конкуренции.

""Яндекс.Такси" взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса", - говорится в сообщении агентства, передает ТАСС.

Если ведомство обнаружит со стороны сервиса монопольно высокие цены, то будут приняты меры реагирования и снижена комиссия.

При этом на данном рынке есть конкуренция: помимо "Яндекс.Такси", есть InDriver, прочие агрегаторы и таксомоторные компании, - добавил первый замглавы агентства.