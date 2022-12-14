За пост председателя ЕНД поборются четыре кандидата

14 дек. 10:28

В Грузии в качестве кандидатов на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) зарегистрировались четыре человека.

Это нынешний председатель партии Ника Мелия, депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии и экс-глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили, а также глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе, передает "Sputnik Грузия".

Выборы председателя состоятся 28 -29 января 2023 года. Они пройдут по системе "блокчейн" – электронного голосования с подтверждением данных на специальной платформе.