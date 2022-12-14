В Турции будут взимать налог с туристов

14 дек. 10:36

Начиная с 1 января 2023 года с туристов в Турции будет взиматься налог на проживание размером два процента от стоимости услуг, дипломатический персонал иностранных государств освобождается от уплаты, "Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Ставка - два процента. Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек", - передал телеканал NTV.

Уточняется, что услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях освобождаются от этого сбора.