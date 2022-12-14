Азербайджан предлагает туры на день в Агдам, Шушу, Физули и Ходжавенд

14 дек. 10:23

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в интервью газете Xalq рассказал о результатах исследования туристического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура.

"Уже началась реализация нескольких проектов. В этом году в Суговушане при участии главы государства состоялась церемония закладки фундамента туристического комплекса. Он будет создан на основе документа “Концепция развития туризма в Суговушане”, который включает в себя создание инфраструктуры на территории вокруг Суговушанского водохранилища, увеличение рекреационных возможностей поселка и активную туристическую деятельность", - сообщил он.

Подготовлен туристический проект, связанный с исторической крепостью Шахбулаг в Агдаме, там создана первоначальная рекреационная инфраструктура. В рамках концепции "Маршруты Победы в Карабахе" подготовлены проекты однодневных туров в Агдам, Физули и Ходжавенд, готовы планы развития туризма в городах Шуша и Дашалты.

"В целом проведена оценка туристических возможностей Физули, Ходжавенда, Джебраила, Зангилана, Губадлы, Кельбаджара, разработан проект региональной туристической стратегии и Плана действий по развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях", - продолжил Фуад Нагиев.

По его словам, в ближайшие дни завершится работа по организации туристических поездок в Шушу. "Теперь наши граждане смогут совершать туристические поездки и в Шушу. Одним словом, реализуются многопрофильные мероприятия по изучению, реализации, продвижению туристического потенциала Карабаха", - заключил он.