Дольше всего на квартиру придется копить жителям Крыма

14 дек. 10:07

Специалисты портала "Мир квартир" сопоставили цены на жилплощадь с уровнем зарплат в разных регионах страны и выяснили, где дольше всего придется копить на квартиру, пишет РИА Недвижимость.

Подчитано, сколько лет нужно полностью откладывать среднюю зарплату, чтобы без ипотеки приобрести квартиру на вторичном рынке.

Средняя по России зарплата составляет почти 62 тыс рублей в месяц, средняя квартира в стране стоит чуть более 4,7 млн рублей, значит в среднем накопить на жилье можно за 6,4 года. Доступность недвижимости существенно упала за три года, в 2019 году накопить можно было за пять лет. Гендиректор портала Павел Луценко отметил, что за три года зарплаты выросли в среднем на 25%, а квартиры подорожали на 49%.

Быстрее всего накопить на квартиру можно в Магаданской области (3,8 года), на Чукотке, в Мурманской области, Коми, ЯНАО, ХМАО.

"Больше всех придется ждать жителям Севастополя – долгих 16 лет! И хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52%, в то время как зарплата – всего на 16%. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет", – сообщают аналитики.

В Дагестане копить на квартиру нужно 14,2 года, в Краснодарском крае - 13,3 года, в Карачаево-Черкесии - 12,2, в Калининградской области - 12,1, в Ингушетии - 11,8, в Северной Осетии - 11,8, в Чечне - 10,9.

В Москве, чтобы накопить на квартиру, потребуется 12,4 года, в Санкт-Петербурге - 10,3, в Московской области - 9,1, в Ленинградской области - 8,3.