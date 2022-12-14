Нацстат Грузии: страна наращивает экспорт

14 дек. 10:06

Внешнеторговый оборот Грузии за 11 месяцев текущего 2022 года вырос на 32,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $17 млрд, - говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны.

За этот период в страну импортировали продукцию на $11,9 млрд, что на 32,5% больше данных за январь-ноябрь 2021 года, - передает Тренд.

Экспорт из страны оценивается в $5 млрд, что тоже почти на 32% больше, чем в январе-ноябре 2021 года и на 48% больше показателей допандемийного периода в 2019 году.

Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил $14,3 млрд, при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму $4,2 млрд, что на 26,9% больше в сравнении с 2020 годом.