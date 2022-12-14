Премьер-министр Казахстана призвал уволиться не уверенных в своих силах министров

14 дек. 9:59

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил подать прошение об отставке слегам правительства, которые не уверены в своих силах.

"Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Я как премьер-министр хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены", - сказал он на заседании кабинета министров 14 декабря.

Смаилов подчеркнул, что от каждого члена правительства ждут эффективной работы, чтобы результат почувствовал каждый житель страны. "Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах - может уже сейчас подавать прошение об отставке", - цитирует его ТАСС.

Он акцентировал внимание на том, что в Кабмине есть место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только такая команда сможет добиться поставленной цели, добавил Смаилов.