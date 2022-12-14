В Москве за сутки выпало 25% декабрьских осадков

14 дек. 9:47

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков, в Тушино и на Балчуге - 14 мм, что составляет 20-25% от всего декабрьского объема. Высота снежного покрова подросла со вчерашних 5 до примерно 15 см", - рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что больше всего снега на юге Подмосковья, например в Кашире выпало 24 мм - около половины месячной нормы осадков.

"Сегодняшний день по количеству осадков занял третье место за всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ для 14 декабря", - заявил специалист.

Снегопады в Москве прекратятся к 14-15 часам, за ближайшие часы добавится не более 1-2 мм. На дорогах гололедица, снежные заносы.