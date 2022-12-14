Автобус "Луганск – Белгород" "догнал" "КамАЗ" под Воронежем, есть пострадавшие

14 дек. 9:42

Восемь человек пострадали в утреннем столкновении автобуса с "КамАЗом" в Воронежской области, - сообщил представитель экстренных служб региона.

Авария произошла сегодня в 5 утра на 235-м км трассы Павловск - Белгород у села Шапошниковка.

"Автобус с белгородскими номерами, рейс "Луганск - Белгород". Столкнулся с "КамАЗом", догнал автобус его. В автобусе два водителя, 29 пассажиров. Восемь пострадавших, все они доставлены в Россошанскую районную больницу", - рассказал собеседник, передает РИА Новости.

Все пострадавшие – пассажиры автобуса, детей среди них нет, - добавил собеседник.