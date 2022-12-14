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На Ставрополье продолжится поддержка инвестрпроектов 

На Ставрополье продолжится поддержка инвестрпроектов 

Каждый инвестпроект — это вклад в экономический рост региона, заявил губернатор Владимир Владимиров. 
«Мы создаем условия для реализации инвестиционных проектов разного масштаба — от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей инвестиций. Всем перспективным начинаниям мы продолжим оказывать поддержку», - сказал он на заседании краевой комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР. 
По его словам, на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске появится еще один резидент. Проект ООО «Посейдон» включает строительство складского распределительного центра мощностью около 6,3 тыс паллет минеральной воды в год. 
Также на заседании поддержали обращение действующего резидента – ООО «Сен-Гобен Юг» о заключении дополнительного соглашения. Планируется расширение инвестпроекта по строительству завода по производству сухих строительных смесей. 

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