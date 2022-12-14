В Узбекистане выпустят альбом с уникальными экспонатами узбекской коллекции Национального музея истории Азербайджана

14 дек. 9:23

В новую книгу Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана войдут экспонаты из коллекции Национального музея истории Азербайджана.

Договоренность о публикации альбома была достигнута во время встречи председателя правления Всемирного общества Фирдавса Абдухаликова и директора Национального музея истории Велиханлы Наили Мамедали кызы.

"Мы с воодушевлением откликнулись на предложение Всемирного общества о создании книги-альбома, рассказывающей об узбекской коллекции. Редкие и уникальные экспонаты, которые хранятся в нашем музее, достойны найти отражение на страницах новой книги и еще раз подчеркнуть этим шагом приверженность дружбе и крепкой исторической связи наших народов в прошлом, и в настоящем", - рассказала директор музея в Баку.

В музее хранятся образцы изделий узбекских мастеров, в основном это нумизматический материал. Гордость коллекции - фотография, на которой изображен Эмир Бухарский Саид Мир Абдул Ахад хан (1885-1910 гг.). Судя по подписи на этой фотографии: "Англiйская фотографiя. Баку", ее сделали, когда эмир посещал Баку, поделилась куратор и главный хранитель музея, доцент Махфуза Гаджи кызы Зейналова.

Есть в коллекции, в Особом фонде музея, и подарки, сделанные Эмиром Бухарским - позолоченный футляр для Корана и сервиз из позолоченного серебра, покрытый эмалью с украшениями из черни и гравировки.

Публикацией альбома займется информационный центр Международного мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана".