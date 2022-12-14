Студентам в Казахстане пообещали доступ к Coursera

14 дек. 9:06

В ближайшие три года доступ к платформе Coursera получат студенты в Казахстане.

"Студенты двадцати пяти региональных вузов будут иметь доступ к платформе Coursera. Они смогут выбирать курсы на платформе и проходить их на казахском или русском языках. Успешно пройденные курсы будут засчитываться в кредиты в вузах", - рассказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек по итогу встречи с директором международного сектора Coursera Мэтью Кляйном.

Он добавил, что уже ведется работа по адаптации и переводу 50 курсов, они будут готовы к январю 2023 года. "Думаем, сотрудничество с Coursera положительно скажется на потенциале казахстанских вузов", – отметил министр.

В будущем ежегодно по требованиям и предложениям вузов планируется переводить не менее 100 курсов.

Кроме того, казахстанские преподаватели смогут размещать собственные курсы на платформе.