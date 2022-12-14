Первый снег выпал в Краснодарском крае

14 дек. 8:39

Минувшей ночью в Краснодарском крае выпал первый снег.

Больше всего снега ночью выпало в Апшеронском районе. В Горячем Ключе снег к утру почти весь растаял, заметить его можно лишь на крышах некоторых домов. Также небольшой снег случился в Армавире, Лабинске, Краснодаре. В краевой столице снег прошел местами, заметили его не все, он шел недолго и почти сразу таял.

Днем в среду на Кубани прогнозируются плюсовые температуры. В Краснодаре без осадков, плюс 6, на побережье от Анапы до Геленджика воздух прогреется до 12 градусов, сильный ветер с порывами до 18 м/с. По региону ветрено, местами пройдет дождь, местам с мокрым снегом.

В конце недели в Краснодарское крае потеплеет.

Отметим, что в прошлом году первый снег на Кубани случился 20 декабря, в этом - в ночь на 14 декабря.