РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Названы главные зарубежные авианаправления года

Названы главные зарубежные авианаправления года

Сервис Туту перечислил самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года.

Доля зарубежных направлений составила около 14%, основная часть перелетов самостоятельными путешественниками была совершена внутри России.

Из зарубежных направлений большим спросом пользовались страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан.

В топ-20 направлений также вошли Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Вьетнам, Сербия, Молдавия, Испания, Великобритания.

Отмечается, что за год средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья вырос на 8%, дальнего зарубежья - на 74%, в страны Европы на 92%.

795 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version