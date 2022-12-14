Названы главные зарубежные авианаправления года

14 дек. 8:26

Сервис Туту перечислил самые популярные зарубежные авианаправления 2022 года.

Доля зарубежных направлений составила около 14%, основная часть перелетов самостоятельными путешественниками была совершена внутри России.

Из зарубежных направлений большим спросом пользовались страны ближнего зарубежья: Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан.

В топ-20 направлений также вошли Турция, ОАЭ, Израиль, Египет, Таиланд, Вьетнам, Сербия, Молдавия, Испания, Великобритания.

Отмечается, что за год средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья вырос на 8%, дальнего зарубежья - на 74%, в страны Европы на 92%.