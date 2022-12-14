Шахназаров: интерес к российской культуре в мире не иссякает

14 дек. 8:06

В мире все больше смотрят фильмы из коллекции "Мосфильма", об этом свидетельстве количество просмотров в YouTube, сообщил режиссер, сценарист, кинопродюсер, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, пишет ТАСС.

Он рассказал, что фильмы "Мосфильма" ежемесячно собирают 50 млн просмотров. "Многие фильмы с субтитрами, и их смотрят во всем мире - в Латинской Америке, Европе, Азии и США. Этот показатель верный, потому что реальный - это массовый зритель. И этот показатель не только не упал, а вырос, поэтому отменить нашу культуру невозможно, потому что интерес к ней не иссякает", - отметил Шахназаров.

Он добавил, что около 20% просмотров приходятся на Украину.