Онищенко: от новогодних корпоративов лучше воздержаться

14 дек. 7:52

Этой зимой россиянам на фоне роста заболеваемости гриппом лучше воздержаться от проведения новогодних корпоративов, считает академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, пишет ТАСС.

В России с прошлой недели на 35,4% вырос показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В основном граждане болеют свиным гриппом, он выявлен в 82 субъектах страны.

"Давайте не будем паниковать. <…> Меньше пользоваться всякого рода массовыми мероприятиями - ограничить до минимума, и, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить", - заявил Онищенко.

Он добавил, что Новый год - семейный праздник, а не массовые гуляния.

По мнению Онищенко, гражданам необходимо "всячески рекомендовать" носить маски, даже тем, кто сделал прививки, особенно это касается людей старшего возраста.